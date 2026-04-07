Doch möglicherweise tut sich bei der Suche nach einem Oberhirten für Eichstätt ein Problem auf, mit dem die katholische Kirche in Deutschland zunehmend konfrontiert ist: Fachkräftemangel. Die Zahl der Priester sinkt seit Jahren rapide. Und damit wird auch der Kandidatenpool kleiner, aus dem ein Bischof kommen könnte. Seit 2008 ist die Zahl der Priesterweihen in Deutschland nur noch zweistellig, wie aus der Statistik der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hervorgeht. 2025 wurden in den Bistümern nur noch 25 Männer zu Priestern geweiht - zehn Jahre zuvor waren es noch 58.