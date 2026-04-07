Eichstätt (dpa/lby) - Das Bistum Eichstätt wartet immer noch auf einen neuen Bischof. Spannend ist die Personalie vor allem auch deshalb, weil es die erste Bischofsernennung durch Papst Leo XIV. in Bayern sein wird - und der Kandidat möglicherweise Aufschluss darüber gibt, welche kirchenpolitischen Weichen sich der Pontifex für die deutsche Kirche wünscht. Der langjährige Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, der im Vorjahr um seinen Amtsverzicht gebeten hatte, galt gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Regensburg, Passau und Köln als Kritiker des Reformprozesses Synodaler Weg.