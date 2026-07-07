Papst hat entschieden Freiburger Weihbischof wird neuer Bischof für Eichstätt

Eichstätt - Das Bistum Eichstätt hat einen neuen Bischof: Papst Leo XIV. hat den Freiburger Weihbischof Christian Würtz zum neuen Oberhirten ernannt. Am Mittag wurde die Personalentscheidung im Eichstätter Dom und zeitgleich im Vatikan verkündet.
13 Monate mussten die Katholiken im Bistum Eichstätt warten, bis die Personalentscheidung aus dem Vatikan endlich verkündet wurde: Christian Würtz ist neuer Bischof.
Eichstätt - Das Bistum Eichstätt hat einen neuen Bischof: Papst Leo XIV. hat den Freiburger Weihbischof Christian Würtz zum neuen Oberhirten ernannt. Am Mittag wurde die Personalentscheidung im Eichstätter Dom und zeitgleich im Vatikan verkündet.
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Mit Applaus wurde Würtz im Dom begrüßt. "Es braucht Mut, sich in eine völlig neue Situation hineinzubegeben", sagte der 55-Jährige. Würtz stammt aus Karlsruhe und trägt zwei Doktortitel - in Jura und in Theologie.
Im Juni 2025, also vor 13 Monaten, hatte Eichstätts langjähriger Bischof Gregor Maria Hanke sein Amt abgegeben, nachdem der Papst sein Rücktrittsgesuch angenommen hatte. Hanke galt zusammen mit seinen Kollegen aus Passau, Regensburg und Köln als dezidierter Kritiker der Reformbestrebungen deutscher Katholikinnen und Katholiken und sah das Reformprojekt Synodaler Weg kritisch. Die Eichstätter Bischofsernennung ist die erste wichtige Personalentscheidung von Papst Leo für Bayern.
Eichstätt ist, gemessen an der Zahl der Katholikinnen und Katholiken, das kleinste bayerische Bistum mit 334.517 Mitgliedern (Stand: 2025). Die Diözese liegt zentral im Freistaat und erstreckt sich vom Süden Nürnbergs bis nach Ingolstadt.
In den vergangenen Jahren hatte das Bistum vor allem Schlagzeilen wegen eines Finanzskandals gemacht - Verantwortliche standen vor Gericht, weil das Bistum spekulative Immobilieninvestitionen in den USA in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar (aktuell etwa 52,6 Millionen Euro) gemacht hatte, die nicht wie geplant zurückflossen.