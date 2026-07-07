Papst hat entschieden Freiburger Weihbischof wird neuer Bischof für Eichstätt

Vorgänger gab Amt vor 13 Monaten ab

Im Juni 2025, also vor 13 Monaten, hatte Eichstätts langjähriger Bischof Gregor Maria Hanke sein Amt abgegeben, nachdem der Papst sein Rücktrittsgesuch angenommen hatte. Hanke galt zusammen mit seinen Kollegen aus Passau, Regensburg und Köln als dezidierter Kritiker der Reformbestrebungen deutscher Katholikinnen und Katholiken und sah das Reformprojekt Synodaler Weg kritisch. Die Eichstätter Bischofsernennung ist die erste wichtige Personalentscheidung von Papst Leo für Bayern.