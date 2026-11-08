Buenos Aires - Papst Leo XIV. ist zu einem dreitägigen Besuch in Argentinien angekommen, der Heimat seines vergangenes Jahr verstorbenen Vorgängers Franziskus. In der Hauptstadt Buenos Aires wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche am Abend von Präsident Javier Milei begrüßt. Zuvor hatte Leo in Uruguay, der ersten Station seiner insgesamt zwölftägigen Südamerika-Reise, noch eine große Messe mit etwa 50.000 Teilnehmern gefeiert.
Papst auf Reisen Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet
dpa 08.11.2026 - 21:51 Uhr