Die Deutschen fetzen sich um Krieg und Frieden, um die Ukraine und Russland. Irrsinnig viel Geld steht für die einen auf dem Spiel, Freiheit und Wohlstand für die anderen. Am Rande der ohrenbetäubenden Kakophonie halten deutsche Soldaten an der Ostgrenze der EU ihre Köpfe hin – so wie im Moment die Panzergrenadiere aus der Bad Salzunger Werratalkaserne in Litauen.