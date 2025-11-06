Panzer, Artillerie & Munition Rheinmetall verbucht einen Rekord nach dem anderen

Breites Produktportfolio

Rheinmetall stellt Panzer, Artillerie, Flugabwehrgeschütze, Militär-Lastwagen, Drohnen und Munition her. Bei Artilleriegranaten ist die Firma der größte Hersteller der westlichen Welt, an dem niedersächsischen Standort in Unterlüß wurde dafür kürzlich ein neues Werk in Betrieb genommen. Die Waffenschmiede baut ihre Produktionskapazitäten stark aus. "Aktuell sind es 13 Werke, die wir in Europa entweder neu entstehen lassen oder massiv ausbauen", sagte Manager Papperger. Kürzlich erfolgte ein Spatenstich für ein neues Werk in Litauen, eins in Lettland soll folgen. Und mit der bulgarischen Regierung vereinbarte Rheinmetall kürzlich den Bau von zwei Werken für Munition und Pulver in dem Nato-Staat.