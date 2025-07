Beauftragtes Unternehmen soll Panne verursacht haben

Die Stadt hatte für die Panne in der Vorwoche ein an den Bauarbeiten beteiligtes Unternehmen verantwortlich gemacht. Dieses habe die nötige Länge der Hebebühne, die für die Arbeiten in luftiger Höhe nötig ist, falsch berechnet. In der Folge bemühten sich die Verantwortlichen darum, ein ausreichend hohes Gerät zu organisieren. Hebebühnen in dieser Größe seien schwierig zu bekommen, weil es davon nicht so viele gebe, hatte die Verwaltung erläutert.