Die voll besetzte Fähre war am Nachmittag in Richtung Meersburg gestartet, als die Motoren ausfielen. Fast drei Stunden sei sie auf dem Wasser getrieben, bis sie von einer anderen Fähre in Abstimmung mit der Wasserschutzpolizei abgeschleppt worden sei, so der Sprecher weiter. Die Fahrgäste seien trotz der Wartezeit gelassen geblieben. Sie seien mit Freibier, Softdrinks und Eis versorgt worden.