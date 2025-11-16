Einem hilfsbereiten Autofahrer ist in Unterfranken das Auto gestohlen worden – mitsamt seiner Frau auf dem Beifahrersitz. Der 55-Jährige hatte am Samstag in Schwarzach am Main bei Würzburg mit seinem Kleinwagen angehalten, um einem Mann mit einem Pannenfahrzeug am Straßenrand zu helfen, sagte ein Polizeisprecher. Der Pannenwagen, ein Mercedes, war zuvor im rund 100 Kilometer entfernten Hildburghausen gestohlen worden.