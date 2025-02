Schriftlich und per Mail zu einer Infoveranstaltung zum Fortgang der Bauarbeiten in Helmers eingeladen, fanden sich am Donnerstag um 18 Uhr fünfzig interessierte Einwohner am Bürgerhaus ein. Sogar aus Jena war extra ein Mann angereist. Auch Vertreter der Stadt Schmalkalden, der Projektleitung, der Gewas und des Ortsteilrates standen pünktlich bereit, ebenso der Ortskümmerer Thomas Schmidt. „Nur einer fehlte – der Schlüssel fürs Bürgerhaus“, berichtet Rudi Dittmar aus Helmers. Hier habe auch der Ortskümmerer nicht weiter helfen können. Und so schickte die stellvertretende Ortsteilbürgermeisterin aus Wernshausen, Beate Herrmann, die frierenden Wartenden um 18.20 Uhr wieder schweren Herzens nach Hause. „Na ja“, meint Rudi Dittmar, „es war halt der 13. Tag des Monats!“