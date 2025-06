Pandemiefolgen: Corona: Schwarz-Rot einig über Aufarbeitung

SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt sprach von einem wichtigen Signal. "Wir schauen hin, wir hören zu, und wir lernen", sagte die Sozialdemokratin. "Die Corona-Pandemie war eine tiefe Zäsur – für Familien, Kinder, Pflegekräfte, Selbstständige und viele andere in unserer Gesellschaft." Deshalb gehe es um eine umfassende Aufarbeitung. "Wir wollen verstehen, was gut funktioniert hat – und was nicht", fügte Schmidt hinzu. Aus Fehlern wolle man lernen. Gleichzeitig gehe es um gesellschaftliche Heilung.