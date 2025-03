Pandemie Was ist heute noch vom Corona-Lockdown in Bayern zu spüren?

Freizeit: Naturflucht und teures Parken

Ins Ausland verreisen oder sich mit Freunden treffen? Damals alles schwierig. Wem die heimischen Wände zu eng wurden, der entfloh in Parks und Wälder, an Seen und in die Berge - soweit es die Einschränkungen zulassen. Im Winter waren Skitourenausrüstungen und Schneeschuhe gefragt wie lange nicht mehr. Auch ältere gebrauchte Modelle waren im Nu verkauft. Dafür durften zeitweise keine Skilifte fahren, für die Betreiber eine herbe Einbuße. Stattdessen musste man nun an so manchen Talstationen in den Alpen fürs Parken zahlen. Bis zu 15 Euro wurden verlangt - auch wenn es nur um eine Stunde geht.