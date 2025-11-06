Pandemie-Aufarbeitung: Drosten und Wieler im Corona-Untersuchungsausschuss erwartet

Erfurt (dpa/th) - Zwei der bekanntesten Experten während der Corona-Pandemie sollen im Corona-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages aussagen: Christian Drosten und Lothar Wieler. Beide werden in der Sitzung des Ausschusses am Dienstag den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, wie aus der Einladung des Landtages zu dieser Sitzung hervorgeht. Drosten soll demnach zu "Fragestellungen zu den medizinischen und virologischen Grundlagen" von Corona-Infektionen befragt werden, Wieler unter anderem zu den wissenschaftlichen Grundlagen von Quarantäne- und Isolationsregeln.