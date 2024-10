Pandemie: AfD will eigenen Corona-Untersuchungsausschuss im Landtag

Erfurt (dpa/th) - Die AfD-Landtagsfraktion will einen Corona-Untersuchungsausschuss im Parlament beantragen. Es gehe um "Aufklärung und Beurteilung der Thüringer Politik in Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2", teilte sie in Erfurt mit. Damit könnte es zu zwei, möglicherweise konkurrierenden Anträgen im Parlament kommen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will mit Unterstützung einiger CDU-Abgeordneter ebenfalls staatliche Entscheidungen während der Pandemie zum Thema eines Untersuchungsausschusses machen.