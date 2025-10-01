Zum achten Mal hatte das Palliativnetz Südthüringen, das auch für den Ilm-Kreis zuständig ist, zum Palliativtag eingeladen, der in diesem Jahr erstmals im Format einer Podiumsdiskussion stattfand. Über einhundert Fachkräfte aus Medizin, Pflege und Hospizarbeit kamen ins Kulturhaus Goldisthal, um sich auszutauschen, zu informieren und gemeinsam über zentrale Fragen der Palliativversorgung zu reflektieren. Im Mittelpunkt standen Themen wie der Umgang mit Symptomen und Schmerzen, die Kommunikation zwischen Patienten, Angehörigen und dem Palliativteam sowie die Herausforderungen und Chancen in der Versorgung im ländlichen Raum.