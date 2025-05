Es war eine dieser Nächte, die eine Ewigkeit in sich tragen. Der Wind strich leise durch die Bäume vor dem Fenster, irgendwo in der Ferne schlug eine alte Kirchturmuhr. Im dämmrigen Licht der Nachttischlampe saß Marlies Weisheit an einem Bett. In diesem lag ihr Schwiegervater, bereit für die letzten Stunden seines Lebens. Kein Krankenhausbett, kein steriles Weiß. Nur der vertraute Boden des Hauses, in dem der Mann sein Leben gelebt hat. Hier sollte er bleiben. Hier wollte er sterben. In den letzten Wochen wurde der Schwiegervater immer schwächer, er war schwer krank. Obwohl der Mann noch nicht aufgeben wollte, war klar – er war am Ende seines letzten Wegs angelangt.