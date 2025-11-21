Bodo Ramelow weist nach der Begrüßung auf einen Platz in der Sitzgruppe in seinem Büro. „Genießen Sie den Ausblick auf meine Fototapete“, sagt der Vizepräsident des Bundestages mit einem verschmitzten Lächeln. Er weiß genau, dass der Ausblick auf den Reichstag von seinem Büro im vierten Stock beeindruckend ist. Kaum ein Büro dürfte näher am Zentrum der deutschen Demokratie sein. „Es ist das Privileg des Präsidiums, diesen Ausblick genießen zu dürfen“, sagt Ramelow. Seit seinem Wiedereinzug in den Bundestag nach 20 Jahren Unterbrechung ist er Vizepräsident und damit Teil des fünfköpfigen Gremiums, das im Wechsel durch die Sitzungen des Bundestages führt und auf die Einhaltung der Regeln in hitzigen Debatten wacht.