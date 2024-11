Paketzustellung: Zustellbranche erwartet mehr Packstationen

Ein weiterer Wachstumsmarkt für Paketboxen liegt laut Schumann abseits von Zulieferdiensten. So nutzten immer mehr Unternehmen die Technik als Zusatzangebot für Kunden oder Geschäftspartner: Supermärkte, Baumärkte oder Reinigungen etwa böten zunehmend die von Ladenöffnungszeiten unabhängige Abholmöglichkeit an. Auch auf dem Bausektor würden etwa Arbeitsgeräte vermehrt in Boxen abgelegt. In großen Wohnanlagen könne Werkzeug so für alle Mieter sicher zugänglich gemacht werden.