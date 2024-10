Ausgewählte Kundensysteme im Bereich Brief und Paket stünden nur eingeschränkt zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. "Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", erklärte ein Sprecher. Er sprach von technischen Problemen in der Infrastruktur, die im Laufe des späteren Vormittags aufgetreten seien. "Wir möchten betonen, dass diese Probleme den Transport und die Zustellung von Briefen und Paketen nicht gefährden", so der Sprecher weiter. Über das genaue Ausmaß der Störung machte das Unternehmen keine Angaben.