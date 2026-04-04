Sie ist bekannt in Zella-Mehlis – und scheinbar über die Stadtgrenzen hinaus. Denn seit Wochen lässt ein Unbekannter immer wieder Pakte an ihre Adresse liefern. Die Seniorin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist genervt davon. „Das ist eine bodenlose Frechheit“, schimpft sie. Als es das erste Mal passierte, habe sie die Annahme verweigert, sodass der Bote das Päckchen wieder mitnehmen musste. „Ich wusste, dass ich nichts bestellt hatte“, begründet sie.