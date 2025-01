Paketdienstfahrer: Vermisste Lieferung in Wohnung des Paketfahrers gefunden

Wernberg-Köblitz (dpa/lby) - Die Polizei hat bei einem Paketdienstfahrer in der Oberpfalz ein angeblich verschwundenes Paket und Elektroartikel sichergestellt. In den letzten Wochen wurden bei einem 24-jährigen Fahrer in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) mehrmals Pakete als gestohlen gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Der Arbeitgeber informierte am Freitag die Polizei, als erneut ein Paket verschwand.