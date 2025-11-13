 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Endspurt für Weihnachten im Schuhkarton

Paketabgabe in Suhl Endspurt für Weihnachten im Schuhkarton

Weihnachten im Schuhkarton hat in Suhl seit Jahren begeisterte Teilnehmer. Bis Montag ist im Handverlesen und bis Mittwoch bei der Volkssolidarität die Paket-Abgabe möglich.

Paketabgabe in Suhl: Endspurt für Weihnachten im Schuhkarton
1
Sechs Jahre lang war Lisa Petter in Suhl Sammelstellenleiterin für Weihnachten im Schuhkarton. Seit 2025 wird über Ilmenau koordiniert. Foto: Frank

Wer auch in diesem Jahr mit seinem liebevoll gepackten Päckchen einem Mädchen oder einem Jungen über die größte Geschenkeaktion im deutschsprachigen Raum zu Weihnachten eine Freude bereiten möchte, der sollte sich beeilen. Denn die Abgabezeit für Weihnachten im Schuhkarton geht ihrem Ende entgegen. Offiziell noch bis zum kommenden Montag können an zwei Suhler Annahmestellen die Schuhkartons abgegeben werden. Das ist möglich beim bereits langjährigen Partner der Aktion, beim Team des Unternehmens „Handverlesen - Die Glückskrämerei“, am Oberen Markt in Suhl, in der Kirchgasse 16 sowie ebenso in den Räumen des Volkssolidarität Regionalverbandes Südthüringen, Am Himmelreich 2 A.

Nach der Werbung weiterlesen

In eigenen oder zur Verfügung gestellten Kartons

Während im Handverlesen die befüllbaren Kartons, die hübsch mit Überraschungen gepackt wieder zurück gebracht werden, bereits mehrfach ausgegangen und nachbestellt worden und nun erneut ausgegangen sind, hat die Sammelstelle Am Himmelreich noch immer einen Vorrat zum Abholen parat. Und das mache sogar Sinn, diese werktags zwischen 8 und 15 Uhr noch mitzunehmen, da man sich hier entschlossen hat, das Aktionsende um zwei Tage zu verlängern. „Auch wenn diese Woche als offizielle Sammelwoche für Weihnachten im Schuhkarton ausgeschrieben war und der kommende Montag, der 17. November, als letzter Annahmetag galt, werden wir noch bis Mittwoch Päckchen entgegennehmen“, sagt Tina Markowski von der Volkssolidarität.

Bei der Volkssolidarität zwei Tage länger

Das mache sich einerseits nötig, weil die Teilnahme hier bisher im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor recht schleppend verlaufen und bis vergangenen Donnerstag erst ein Päckchen abgegeben worden ist. Andererseits weiß die Verantwortliche an diesem Standort auch, dass der Abholtermin für alle in Suhl gesammelten Päckchen auf den kommenden Donnerstag festgesetzt ist. „Warum sollten wir dann nicht weiter dazu einladen, sich zu beteiligen? Das ist für uns kein großer Aufwand, den Platz dafür zur Verfügung zu stellen“, sagt sie weiter. Und vielleicht entscheidet sich so mancher ja noch spontan, sodass das Team hier noch ein wenig näher an die Ergebnisse der beiden Jahre zuvor rückt, wo an die 25 Päckchen entgegen genommen werden konnten.

Nicht mehr viel Zeit

Noch bis zum Montag können im Handverlesen während der Geschäftszeiten weihnachtlich gefüllte Päckchen für einen Jungen oder ein Mädchen in einem auf dem Paket notierten Alter in Schuhkartongröße abgegeben werden. Seit vielen Jahren ist hier die bekannteste Suhler Adresse für die Geschenk-Aktion, die weltweit von Armut betroffenen Kindern zugute kommt. In diesem Jahr und wohl auch in den folgenden, sollen die Päckchen aus Thüringen mit zwei Sattelschleppern direkt nach Rumänien gefahren werden, so Uwe Frenkel, der bei der Aktion für die Logistik verantwortlich zeichnet. „Vor Ort werden die Päckchen in den Gemeinden nach Bedarf verteilt“, sagt er weiter. Ein Glücksfall sei Rumänien, „weil die Zollbestimmungen nicht ganz so streng wie etwa in anderen osteuropäischen Ländern sind.“

Mit neuer Koordinierung

Damit ist sicherlich auch der Kontrollaufwand ein nicht ganz so hoher wie zuvor, der in diesem Jahr über Ilmenau abgedeckt wird. Denn seit 2025 ist Suhl ohne Sammelstellenleitung, die zuvor sechs Jahre lang Lisa Petter ehrenamtlich inne hatte. Doch ihre Versuche, Ersatz für die Zeit nach ihrem Ausscheiden zu gewinnen, blieben ohne Erfolg. Wohl aber erklärten sich die Sammelstellen bereit, auch weiterhin die Aktion zu begleiten, leere Kartons abzugeben – solange vorhanden und die gefüllten entgegen zu nehmen.dl