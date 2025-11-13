Paketabgabe in Suhl: Endspurt für Weihnachten im Schuhkarton

Wer auch in diesem Jahr mit seinem liebevoll gepackten Päckchen einem Mädchen oder einem Jungen über die größte Geschenkeaktion im deutschsprachigen Raum zu Weihnachten eine Freude bereiten möchte, der sollte sich beeilen. Denn die Abgabezeit für Weihnachten im Schuhkarton geht ihrem Ende entgegen. Offiziell noch bis zum kommenden Montag können an zwei Suhler Annahmestellen die Schuhkartons abgegeben werden. Das ist möglich beim bereits langjährigen Partner der Aktion, beim Team des Unternehmens „Handverlesen - Die Glückskrämerei“, am Oberen Markt in Suhl, in der Kirchgasse 16 sowie ebenso in den Räumen des Volkssolidarität Regionalverbandes Südthüringen, Am Himmelreich 2 A.