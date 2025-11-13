Paketabgabe in Suhl: Endspurt für Weihnachten im Schuhkarton

Bei der Volkssolidarität zwei Tage länger

Das mache sich einerseits nötig, weil die Teilnahme hier bisher im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor recht schleppend verlaufen und bis vergangenen Donnerstag erst ein Päckchen abgegeben worden ist. Andererseits weiß die Verantwortliche an diesem Standort auch, dass der Abholtermin für alle in Suhl gesammelten Päckchen auf den kommenden Donnerstag festgesetzt ist. „Warum sollten wir dann nicht weiter dazu einladen, sich zu beteiligen? Das ist für uns kein großer Aufwand, den Platz dafür zur Verfügung zu stellen“, sagt sie weiter. Und vielleicht entscheidet sich so mancher ja noch spontan, sodass das Team hier noch ein wenig näher an die Ergebnisse der beiden Jahre zuvor rückt, wo an die 25 Päckchen entgegen genommen werden konnten.