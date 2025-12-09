Paket zum Bürokratieabbau: Weniger Transparenz? Datenschützer kritisiert Brombeer-Pläne

Helfen die Änderungen beim Bürokratieabbau?

Das ist die Hoffnung der Landesregierung. Im Entwurf heißt es: "Damit wird der Aufwand für die Bereitstellung und Veröffentlichung von Informationen deutlich reduziert." Doch Melzer hält das für fraglich. Gerade wenn eines der Ziele die Digitalisierung der Verwaltung sei, müsste es aus seiner Sicht ein Leichtes sein, das Transparenzportal am Leben zu erhalten. "Man kann natürlich digitale Routinen einbauen", sagte Melzer. Wenn ein Dokument fertig ist, könne geprüft werden, ob es der Geheimhaltungspflicht unterliegt und dann veröffentlicht werden. "Ich bin davon überzeugt, dass diese Plattform zur Entbürokratisierung beiträgt und nicht zu einer Bürokratisierung und Belastung."