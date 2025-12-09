Paket zum Bürokratieabbau: Weniger Transparenz? Datenschützer kritisiert Brombeer-Pläne

Erfurt (dpa/th) - Weniger Transparenz für mehr Bürokratieabbau? Thüringens Landesdatenschützer Tino Melzer kritisiert Pläne der Brombeer-Landesregierung zur Änderung eines Gesetzes und warnt vor den Folgen für die Bürgerinnen und Bürger. "Unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung soll ein Rückschritt in Sachen Transparenz erfolgen und kein Fortschritt. Das finde ich bedenklich", sagt Melzer der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die angepeilten Änderungen stehen in einem Gesetzesentwurf und müssten noch vom Landtag verabschiedet werden - bis dahin sind noch Änderungen möglich.