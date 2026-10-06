Laptop noch nachts aus dem Auto gerettet

Besonders dankbar sei sie gerade in dieser Situation für ihren Ehemann Andreas Ferber. "Ich wäre auch so, wenn jetzt Andreas nicht wäre, ich wäre auch so hilflos." Während sie sich um die Fortsetzung der Tour kümmere, kümmere er sich um die Pässe und Karten. Zudem habe er einen wichtigen Laptop noch in der Nacht aus dem Auto geholt. "Also wenn der noch weg wäre, ich glaube, dann wären wir beide, – glaube ich – direkt aus dem Fenster gesprungen." auf dem Laptop sei alles drauf.