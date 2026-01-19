„Kunst und Krempel“ ist seit mehr als 40 Jahren eine Kultsendung im Bayerischen Fernsehen. Seit Anke Wendl vom Kunst-Auktionshaus Wendl in Rudolstadt mit zum Expertenteam gehört, schauen auch die Thüringer noch interessierter zu. Sie kennt sich bei Spielzeug und Porzellan aus dem Thüringer Wald am besten aus. Am 17. Januar 2026 kam ihr nun ein besonderes Spielzeug aus dem Landkreis Sonneberg unter die Augen.