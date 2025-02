Pädagogik Zwischenzeugnisse an Grundschulen inzwischen selten

München (dpa/lby) - An diesem Freitag werden in Bayerns Schulen die Zwischenzeugnisse verteilt - doch viele Kinder und Jugendliche werden mit leeren Händen nach Hause kommen. Mehr als vier Fünftel der staatlichen Grundschulen greifen inzwischen alternativ auf ein Lernentwicklungsgespräch zurück, wie das Kultusministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Auch an den Mittelschulen wurde diese Möglichkeit in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 im zurückliegenden Schuljahr von knapp 15 Prozent der Schulen genutzt.