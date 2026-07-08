Paarhufer auf Abwegen: Ausgebüxter Schafbock mampft Gurkenernte weg

Kahla (dpa/th) - Ein ausgebüxter Schafbock hat im Saale-Holzland-Kreis die Polizei beschäftigt und Spuren im Garten einer Anwohnerin hinterlassen. Wegen des sich frei in einem Wohngebiet in Kahla bewegenden Paarhufers seien die Beamten am Dienstagabend alarmiert worden. "Das Tier hatte es sich zwischenzeitlich auf dem Grundstück einer Anwohnerin gemütlich gemacht und sich dort genüsslich an den Gurken im Garten bedient", teilte die Polizei weiter mit.