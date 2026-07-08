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  6. Ausgebüxter Schafbock mampft Gurkenernte weg

Paarhufer auf Abwegen Ausgebüxter Schafbock mampft Gurkenernte weg

Wie ein Schafbock in Kahla nicht nur die Polizei auf Trab hielt.

Paarhufer auf Abwegen: Ausgebüxter Schafbock mampft Gurkenernte weg
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Knackige Gurken im Garten einer Anwohnerin fielen dem Hunger des Schafbocks zum Opfer. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Kahla (dpa/th) - Ein ausgebüxter Schafbock hat im Saale-Holzland-Kreis die Polizei beschäftigt und Spuren im Garten einer Anwohnerin hinterlassen. Wegen des sich frei in einem Wohngebiet in Kahla bewegenden Paarhufers seien die Beamten am Dienstagabend alarmiert worden. "Das Tier hatte es sich zwischenzeitlich auf dem Grundstück einer Anwohnerin gemütlich gemacht und sich dort genüsslich an den Gurken im Garten bedient", teilte die Polizei weiter mit. 

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"Vorzeitiges Ende der Gurkenernte"

Der Barbados-Schafbock wurde eingefangen und einem Tierschutzverein übergeben. Zwar habe es Hinweise gegeben, dass der Schafbock möglicherweise zuvor aus einem Kleintransporter entlaufen sei. Einen Tierhalter machten die Polizisten aber nicht ausfindig.

Die Bilanz des Polizeieinsatzes: "Personen kamen nicht zu Schaden - lediglich der Gurkenernte der Nachbarin setzte der ungewöhnliche Ausflug ein vorzeitiges Ende".