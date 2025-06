Pétanque in der Rhön: Wenn die Kugeln ganz präzise fliegen

Seit über 15 Jahren spielt Moritz Debit aus Bettenhausen mit ein paar Gleichgesinnten Boule – das Spiel, das man in Italien als Boccia kennt. In der Vorderen Rhön spielt man es in der Version Pétanque. Ein Präzisionssport, erfunden Anfang des 20. Jahrhunderts in Südfrankreich. Dabei versuchen zwei Mannschaften, eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nahe wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel zu werfen. Hört sich für jeden machbar an an? „Ist es auch und macht obendrein großen Spaß“, sagt Moritz Debit.