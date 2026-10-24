P-Frage Merz beim CSU-Parteitag unter Zugzwang

Aus der CDU werden als mögliche Kandidaten für das Bundespräsidentenamt die Bildungsministerin Karin Prien, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die frühere Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gehandelt, die jetzt die Konrad-Adenauer-Stiftung leitet. Außerdem ist Hessens Ministerpräsident Boris Rhein im Gespräch.

Aigner sieht Applaus als "gewisse Bestätigung"

Und was sagte Ilse Aigner zu der ganzen Diskussion? Sie ließ sich nach der klaren Ansage Söders am Freitag von Delegierten feiern, stand auf und winkte in die Menge. "Ich habe mich wirklich sehr über die Reaktion des Parteitags gefreut. Das ist auch eine gewisse Bestätigung nach über 40 Jahren Arbeit für die CSU", sagte Aigner am Abend am Rande des Delegiertentreffens. Sie betonte allerdings: "Der Parteitag wird aber nicht entscheiden über diese Frage. Das ist Aufgabe der Parteivorsitzenden."

Das bekräftigte auch Söder am Abend in der ARD. "Am Ende müssen aber die drei Parteivorsitzenden der Koalition - CDU, CSU und SPD - gemeinsam einen Vorschlag machen. Das kann nicht eine Partei allein."