«Overtourism» "Kampf ums beste Selfie" - Italien leidet am Massentourismus

Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten

Ferienwohnungen für nur wenige Tage findet man in Florenz wie Sand am Meer. Manche Statistiken gehen gar davon aus, dass 30 Prozent der Wohnungen im Zentrum der Stadt auf der Plattform Airbnb angeboten werden. Die Mieten in der Innenstadt sind demnach seit 2016 um 42 Prozent gestiegen - Einheimische können sich das kaum leisten und ziehen weg.

Touristen bleiben in der Stadt mit dem prachtvollen Dom, den Uffizien und der David-Statue zwar nur für wenige Tage, zahlen aber deutlich mehr als konstante Mieter. Die neue sozialdemokratische Bürgermeisterin will nun gegen Kurzzeit-Vermietungen vorgehen. Die Pläne sehen vor, dass die Registrierung neuer Airbnb-Unterkünfte verboten werden soll.

Nur 400 Menschen auf "Liebesweg" in den Cinque Terre

Die "Via dell'Amore", der "Liebesweg", im beliebten Urlaubsgebiet Cinque Terre in Ligurien war einst ein Rummelplatz für schnelle Selfies. Vor einem Erdrutsch im Jahr 2012 besuchten rund 3,5 Millionen Menschen jährlich den romantischen Weg. Mehr als zehn Jahre dauerte die Wiederinstandsetzung. Seit August ist der Weg wieder offen - aber er kostet etwas.

Zudem sind nur 400 Personen pro Stunde auf dem "Liebesweg" an der italienischen Riviera zugelassen. Alle 15 Minuten werden nur 100 Besucher zugelassen. Vor 19.00 Uhr ist der Weg mit einem Ticket zugänglich, mit einem Aufschlag in der Hauptsaison. So soll der Ansturm auf die Cinque Terre, die insgesamt nur 3500 Einwohner zählen, massiv eingedämmt werden.