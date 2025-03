Seit Freitag hatten sich den Angaben nach 225 Aussteller aus neun Ländern präsentiert. Neben Reitturnieren gab es unter anderem Wettbewerbe im Angeln und Schauvorführungen im Holzfällen. Als Publikumsmagnet habe sich erneut der Wettkampf der Hirschrufer erwiesen, in dem in diesem Jahr sieben Männer antraten. Dabei geht es darum, den Brunftschrei der Hirsche möglichst echt nachzuahmen, also zu röhren. Das Hirschrufen ist eine alte Jagdtechnik, mit der die Tiere angelockt werden.