Alle Jahre wieder im zeitigen Frühjahr sind Teile des 573 Meter hohen Arzbergs mit einem grün-zartblauen Teppich überzogen. Dann blüht der zweiblättrige Blaustern (Scilla bifolia). „Schon zu DDR-Zeiten kamen jedes Jahr viele Leute von auswärts – nur wegen der Blümchen“, erinnert sich der Otzbacher Rudolf Nensel. Da der Berg sich nicht im Grenz-Sperrgebiet befand, war dies möglich. Über mehrere Wochen hielt der Besucherstrom an. Allerdings ist der Zeitraum der Scillablüte jedes Jahr anders. „So kamen immer Leute zu früh, andere zu spät – dann waren die Blüten schon weg.“