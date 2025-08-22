Es wird fehlen das Ottilienbad. Allen großen und kleinen Wasserratten aus Suhl und Umgebung, den Sauna- und Wellnessfans, den Reha- und Seniorensportgruppen, den Schülern, die hier im Rahmen des Sportunterrichts das Schwimmen lernten. „Es ist ein temporärer Verlust für die Stadt und das Umland, den man anhand der vielen Nachfragen nach dem Baubeginn in den vergangenne Wochen und Monaten schmerzlich spürt“, sagt Bürgermeister Jan Turczynski. Seit Mit rund als 120 000 Besuchern jährlich hat sich das Erlebnisbad längst zu einer festen Größen in der Freizeitlandschaft Südthüringens entwickelt. Nun schließt es seine Türen für mindestens zwei Jahre. Das ist eine traurige und zugleich erfreuliche Nachricht für alle Nutzer. Denn schon seit mehr als zehn Jahren kämpft die Stadt um eine Sanierung des an vielen Stellen sichtbar in die Jahre gekommenen Erlebnisbades unter dem Dach der CCS GmbH.