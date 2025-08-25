Die beliebte Suhler Freizeit- und Sporteinrichtung im Herzen der Stadt hat am Sonntag zum vorläufig letzten Mal geöffnet – für eine lange Zeit. Ein Abbaden ohne den Liebling der Kinder, das Maskottchen Otti, war unmöglich, logisch, dass er nach dem Startschuss um 14 Uhr die große Eröffnungs-Polonaise rund um den Beckenrand anführte. Da ließen sich die kleinen Gäste nicht lange bitten und reihten sich ein, ehe sie mit ihren Eltern und Großeltern die Badelandschaft eroberten.
Ottilienbad ist zu Das war’s jetzt mit dem Badespaß
Jutta Rapp 25.08.2025 - 16:00 Uhr