Die beliebte Suhler Freizeit- und Sporteinrichtung im Herzen der Stadt hat am Sonntag zum vorläufig letzten Mal geöffnet – für eine lange Zeit. Ein Abbaden ohne den Liebling der Kinder, das Maskottchen Otti, war unmöglich, logisch, dass er nach dem Startschuss um 14 Uhr die große Eröffnungs-Polonaise rund um den Beckenrand anführte. Da ließen sich die kleinen Gäste nicht lange bitten und reihten sich ein, ehe sie mit ihren Eltern und Großeltern die Badelandschaft eroberten.