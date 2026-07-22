Hamburg - Zwei Gewebeproben des oft Timmy genannten Buckelwals sollen der Kleintierärztin Kirsten Tönnies zufolge von einem chinesischen Labor ausgewertet worden sein. Die Abweichungen seien dabei so groß gewesen, dass die DNA nicht von derselben Tierart stammen könne, sagte Tönnies, die der Initiative zum Transport des Wals angehört hatte, bei einer Pressekonferenz in Hamburg. Den Namen des Labors nenne sie nicht. Andere Mitglieder der Initiative widersprachen der Vermutung direkt, womöglich sei der tote Wal gar nicht Timmy gewesen.