Warschau - Polnische Umweltschützer und Seenotretter haben einen Buckelwal befreit, der sich vor der Ostseeküste in Fischernetze verheddert hatte. Das etwa sieben Meter lange Jungtier war in der Nähe eines Fischereistützpunktes vor dem Ostseebad Miedzyzdroje in die Netze geraten, wie ein Mitarbeiter des Wolin-Nationalparks der Nachrichtenagentur PAP sagte.