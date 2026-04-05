Ostseeküste Experten prüfen Rettung des Wals bei Wismar mit Katamaran

Backhaus dankte allen, die sich um den Wal kümmerten, nannte die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr und Anwohner. "Die Anteilnahme an dem Schicksal des Tieres nimmt nicht ab", sagte er. Immer wieder erreichten ihn Anregungen, wie dem Wal geholfen werden könnte. "Ich versichere: Diese Hinweise – sofern sie ernst zu nehmen sind, werden von unserem Team beraten und geprüft." Dabei spiele der Tierschutz eine wesentliche Rolle. "Wir wollen dem Wal helfen so gut wir können - nach bestem Wissen und Gewissen."