Ostrock-Legenden in Meiningen: Im Rahmen ihrer Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen der Band nahmen die Musiker von „Karussell“ am Samstagabend ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte deutscher Rockgeschichte. Schon beim Betreten der Stadtkirche war die besondere Atmosphäre spürbar. Viele Besucher verbanden mit den Liedern der Band persönliche Erinnerungen, während jüngere Gäste den unverwechselbaren „Karussell“-Sound erstmals live erlebten. Schnell wurde deutlich: Die Musik der Leipziger Ostrock-Legenden hat bis heute nichts von ihrer Ausstrahlung verloren.