Osthessen: Motorradfahrer bei Unfall mit Reh schwer verletzt

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Straßen in Waldgebieten die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen und jederzeit bremsbereit zu fahren. "Wildtiere können unvermittelt die Fahrbahn queren", warnte die Polizei. Eine angepasste Fahrweise trage wesentlich dazu bei, die Folgen eines möglichen Wildunfalls zu verringern oder einen Zusammenstoß ganz zu vermeiden.