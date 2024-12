Ostfriesisches Brauchtum Ministerin kritisiert Gewalt bei Nikolausbrauch "Klaasohm"

Die Polizei kündigte unterdessen an, bei dem umstrittenen Nikolausbrauch von Donnerstag auf Freitag mit mehr Kräften im Einsatz zu sein. "Wir werden alles tun, um Straftaten zu verhindern. Keiner muss Angst vor Übergriffen haben - dafür werden wir sorgen", sagte der Leiter der Polizeiinspektion, Thomas Memering, in einer Mitteilung. Dazu werde die örtliche Polizeidienststelle auf der Insel am Tag der Veranstaltung personell "deutlich verstärkter präsent sein", um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten. "Sollten der Polizei etwaige Straftaten bekannt werden, werden diese wie in der Vergangenheit konsequent und ganzheitlich verfolgt", hieß es weiter.