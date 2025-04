München (dpa/lby) - Sonnig, warm - Waldbrandgefahr: In den vergangenen Wochen war es ungewöhnlich trocken. Doch gerade jetzt stehen vielerorts die traditionellen Osterfeuer an. Viele werden am Abend des Karsamstags abgebrannt. Am Osterwochenende soll zwar laut Waldbrandgefahrenindexes des Deutschen Wetterdienstes die Gefahr sinken. Dennoch mahnen Behörden zu Vorsicht.