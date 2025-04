Osterwetter in Bayern: Das Osterwochenende beginnt trüb

München (dpa/lby) - Trist beginnt das Osterwochenende in Bayern. Am Karfreitag ist der Himmel in Bayern grau und bedeckt, besonders in Ostbayern fällt teils Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit Temperaturen von 9 bis 12 Grad bleibt es eher kühl.