Osterwanderung: Zwei Startpunkte – ein gemeinsames Ziel

Rund 130 Teilnehmer fanden sich im vergangenen Jahr zur ersten Osterwanderung der Freien Bürgerinitiative Steinach auf dem Griffelpfad ein. Nach so einem Erfolg zur Premiere ist eine Wiederholung heuer natürlich ein Muss. Und zwar erneut am Karfreitag. Am 18. April um 9.00 Uhr geht es los. Treffpunkt ist diesmal auf dem Steinacher Marktplatz. Die Route ist allerdings eine andere als im Vorjahr. Das wiederum ist kein Problem, denn schließlich gibt es rund um die Brunnenstadt ausreichend schöne Wanderwege mit tollen Aussichten auf Ort und Natur und entsprechenden Rastplätzen.