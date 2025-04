Nicht allein das Osterfest mit kleinen Geschenken und die Suche nach den Ostereiern bestimmten das Geschehen am Sonnabend in der Grabfeldgemeinde. Die es dann am Nachmittag natürlich auch noch gab. Zunächst waren die Einwohner am Vormittag zu einer abenteuerlichen Wanderung auf den Alberg eingeladen. Einen Blick in die eigene Geschichte vermittelten dabei Susann Ellenberger als Burgfräulein Freifrau zu Ellenbogen, Daniel Ellenberger als Ritter und Sabrina Ritz als Magd und Kräuterfrau. „Vor allem die Kinder wollten wir damit erreichen“, sagt Sabrina Ritz. Was ganz offensichtlich gelungen ist. Nicht nur, dass unter den etwa 40 Teilnehmern der doch etwas anstrengenden Wanderung etliche Höhenmeter hinauf auf den Alberg viele Kinder waren. Sie ließen sich von der spannenden Geschichte, die ihnen dabei erzählt wurde, regelrecht begeistern. Und widerlegten eindrucksvoll, dass sich Kinder heutzutage angeblich nur für Handy und Tablets interessieren.