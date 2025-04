Längst gehört er in Suhl zum Osterprogramm dazu wie die Eiersuche und der Osterhase: Der Osterspaziergang von Vesser und Schmiedefeld aus in die erwachende Natur des Oberen Vessertals. Auch dieses Jahr verfehlt das mit viel Liebe zum Detail und jeder Menge Herzblut von Mitgliedern des Tourismus- und Heimatvereins gestaltete Event seine Anziehung nicht. Knapp 100 Spaziergänger aus ganz Suhl und weitere 120 aus Schmiedefeld nehmen am Karsamstag den idyllischen Weg zum Grillplatz Am Damm und von dort aus weiter zum Offenstall unter die Schuhe.