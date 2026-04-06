Der Osterspaziergang in Vesser gehört seit gut drei Jahrzehnten zum Osterfest der Region wie bunte Eier, Schoko-Hasen und die Osterkrone. Ob die Sonne scheint, ob es wie aus Eimern gießt, ob es schneit, ob Eiseskälte die Nase zwackt oder ein T-Shirt als Wanderbekleidung reicht – wenn der Tourismus- und Heimatverein Vesser/Schmiedefeld Ostersamstag einlädt, auf einer Drei-Kilometer-Runde im Oberen Vessertal frei nach Goethe des Frühlings holden belebenden Blick zu spüren, dann kommen Einwohner, Natur- und Wanderfreunde aus ganz Suhl, den umliegenden Gemeinden und sogar von weiter her scharenweise. Und das seit mehr als 30 Jahren, ganz genau weiß das auch Vereinschefin und Ortsteilbürgermeisterin Sylvia Hamatschek nicht mehr zu sagen. Sie kann sich auf die fleißigen Helfer verlassen, die dem Spaziergang nach der Vessertal-Runde im Offenstall mit Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und Bratwürsten die Krone aufsetzen.