Zum traditionsreichen MDR Thüringen Osterspaziergang wir am Ostersonntag, 5. April, Meiningen zum Ziel Tausender Wanderer aus ganz Mitteldeutschland. Für eine entspannte und sichere Anreise hat die Stadt Meiningen gemeinsam mit der Süd-Thüringen-Bahn (STB), der Erfurter Bahn (EIB) sowie den Meininger Busbetrieben (MBB) ein umfassendes Mobilitätskonzept vorbereitet. Besucher werden gebeten die ausgewiesenen Verkehrswege zu nutzen.