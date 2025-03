Die Aktion gibt es seit 1982 - damals kamen die ersten Kinder-Briefe in Ostereistedt an, die ehrenamtlich von Post-Mitarbeitern beantwortet wurden. Im Laufe der Jahre wuchs die Zahl der Briefe und Karten an den Osterhasen kräftig. Ziel der Aktion sei es, den Kindern eine Freude zu bereiten und ihnen spielerisch die Tradition des Briefeschreibens näherzubringen, teilte die Post mit.