Die Geschichte ist mehr als 2000 Jahre alt. Dort Gertrud Schop ist sich sicher: Das, was damals passiert ist, hat an Aktualität nichts eingebüßt. „Da war jemand, der nichts verbrochen hatte, der am Ende aber trotzdem verurteilt wurde und sein Leben lassen musste“, fasst sie die letzten Tage im Leben von Jesus Christus kurz und knapp zusammen. Die gläubige Katholikin weiß: Auch heute gibt es Menschen, die den Kopf für andere hinhalten. Und man müsse sich selbst fragen: Welche Rolle übernehme ich in der Geschichte? „Bin ich jemand, der nur danebensteht und zuguckt? Habe ich Mitleid und betrauere die Situation? Oder reiche ich meine helfenden Hände und tue etwas?“