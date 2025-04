Was wäre der Brunnen am Parkplatz an der Schlossmauer ohne seine österliche Krone? Seit wenigen Tagen zieht der reisiggrüne, mit bunten Ostereiern ud Hasen verzierte Aufbau wieder die Blicke der Passanten auf sich. Noch bis 2023 war die Krone mit viel Handarbeit Jahr für Jahr von den Frauen des früheren Handarbeitskreises gebunden worden. Inzwischen setzt man hier auf Nachhaltigkeit und brachte künstliches Grün zum Einsatz. „Der Optik tut das keinerlei Abbruch“, findet nicht nur Ortsteilrätin Iris Meinhardt, die auch dieses Jahr mitorganisierte, dass die Krone pünktlich aufgebaut wurde und es das traditionelle Ständchen dazu gab. Für Letzteres war wieder die Kita „Sonnenschein“ eingeladen, die von „Stups, dem kleinen Osterhasen“ und der Jahresuhr sangen und das Kreisspiel Häschen in der Grube vorführten.