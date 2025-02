Wo ist denn nur die Nase hin? Eine Frage, die die Familien, die in den Osterferienwochen in Oberhof vorbeischauen, beantworten sollten. Denn ohne seine Möhren-Nase sieht Oberhof-Maskottchen Flocke doch recht seltsam aus. Die Spur der Möhre führt in die Stadt...Verschiedene Stationen warten dort auf die Abenteurer, blickt Tina von Nordheim voraus. Die Mitarbeiterin der Tourismus GmbH strickt bereits am Ferienprogramm für Ostern.